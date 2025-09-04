Trabzonspor'un eski başkanından Uğucan Çakır'a tepki: 'Demek ki onu beceremiyorsun...'

Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır ile ilgili bordo mavili kulübün eski başkanı Sadri Şener'den açıklama geldi.

"DÜNYADA HER ŞEY PARA DEĞİL"

Radyospor'a konuşan Sadri Şener, "Uğurcan takım kaptanı, Trabzonspor'u A Milli Takımda temsil eden tek oyuncu. Tabii çok önemli bir para kendisi için de, takım için de. Ama dünyada her şey para değil. Uğurcan'ın gitmesini çok şık bulmuyorum." dedi.

"ŞAMPİYON OL, ÖYLE GİT AVRUPA'YA"

Yapılan pazarlıklarla ilgili bir bilgisi bulunmadığı için Ertuğrul Doğan'ın daha önce verdiği söze rağmen neden Uğurcan'ı sattığını tartışmak istemediğini ifade eden Şener, "Uğurcan'ın ifadeleri hoş değil. Avrupa Ligi'nde oynamak için gidiyorum demesi. Kal bizde, şampiyon ol öyle git Avrupa'ya. Demek ki onu beceremiyorsun. Kendisine başarılar diliyorum, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"GİDİŞİ ŞIK DEĞİL, HOŞ OLMADI"

Sadri Şener, Trabzon halkının vereceği tepkinin bundan sonra yaşanabilecek benzer ayrılıklara dair bir gözdağı olabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Trabzon halkı hoş karşılamazsa, hiç olmazsa bundan sonra gitmeye niyetli olanlar 'ben onu yaparsam başıma iş gelir' diye düşünecek. Zor yetişiyor Trabzon'da. Bizim kulübün Galatasaray gibi büyük paraları yok. Kolay değil. Gidişi şık değil, hoş olmadı"