Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza ucuza gitti: İşte yeni takımı!

Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de etkileyici bir performansa imza atan Simon Banza'nın yeni takımı belli oldu.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Braga'dan kiraladığı Simon Banza'nın yeni takımı El-Cezire oldu.

TRANSFERİN DETAYLARI

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi yıldız golcüyü 8.5 milyon Euro bonservis bedeline ek olarak 1 milyon Euro performansa bağlı bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı karşılığında kadrosuna kattı.

basliksiz-1-0001-simon-banza-gol-kralliginda-zirvede-11040.jpg

TRABZONSPOR'DAN İSTENEN BEDELİN ÇOK ALTINA GİTTİ

Braga'da kadro dışı bırakılan Banza'nın bonservisi için geçen sezon sonu nabız yoklayan Trabzonspor'dan 20 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep edilmişti. Ancak Braga yaz dönemi boyunca herhangi bir takımla anlaşamayan Demokrat Kongolu forveti 40 milyon Euro serbest kalma bedeli olmasına rağmen çok daha düşük bir teklif karşılığında elden çıkarmak zorunda kaldı.

basliksiz-1-0000-galatasaray-karsisinda-tr-484-2-41.jpg

SÜPER LİG'DE 31 MAÇTA 24 GOLE KATKI SAĞLAMIŞTI

Süper Lig'de bordo mavili formayla adından söz ettiren Banza çıktığı 31 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

