Trabzonspor’un eski oyuncusu Beşiktaş’ın takibinde

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Trabzonspor’un eski oyuncusu Beşiktaş’ın takibinde

Daha önce Trabzonspor forması giyen Mehmet Can Aydın’ın Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Genç oyuncunun talipleri arasında Beşiktaş’ın da olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Mehmet Can Aydın'ın yeniden Süper Lig'e dönme olasılığı belirdi. Beşiktaş ve Başakşehir, 23 yaşındaki futbolcunun peşinde.

Beşiktaş ile Başakşehir'in yanı sıra Werder Bremen ve Hamburg Mehmet Can ile ilgileniyor. Bir çok Championship ekibi de oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için bekliyor.

Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Can Aydın, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak 23 maçta forma giymişti. Genç oyuncunun Alman ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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