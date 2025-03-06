Trabzonspor’un eski oyuncusu futbola döndü

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Trabzonspor’un eski oyuncusu futbola döndü

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik futbola dönme kararı aldı. 35 yaşındaki oyuncu kendi kurduğu takımda forma giydi.

Haziran 2023'te profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Hamsik, futbol aşkına dayanamayarak kendi kurduğu takımda yeniden forma giymeye başladı.

Slovakya'da RSC Hamsik Akademi'yi kurarak antrenörlük kariyerine adım atan 35 yaşındaki Slovak futbol efsanesi, aynı zamanda oyuncu olarak da sahaya çıkma kararı aldı. Slovakya 3. Ligi'nde mücadele eden Hamsik Akademi A Takımı'nın oynadığı hazırlık maçında 45 dakika forma giydi.

JÜBILEYE KADAR OYNAMAYA DEVAM EDECEK

Hamsik'in 5 Temmuz 2025'te jübile maçına çıkması planlanıyor. Bu süreye kadar Hamsik Akademi A Takımı'nda resmi maçlara çıkmaya devam edecek olan yıldız futbolcu, hem antrenör hem de oyuncu olarak takımına liderlik edecek.

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