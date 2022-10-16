Trabzonspor'un eski teknik direktörü Beşiktaş derbisindeki favorisini açıkladı

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesinde Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını cevaplayan Tekelioğlu dev maçın yanı sıra eski öğrencisi Yusuf Yazıcı ile ilgili de dikkati çeken ifadelere imza attı. İşte Tekelioğlu'nun özel açıklamaları..."



Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında alınan 4-0'lık zaferi değerlendiren Tekelioğlu, "Trabzonspor, bu sezonun en iyi futbolunu Monaco maçının ikinci yarısında oynadı. 2-0 üstünlük kurunca hem biz hem de Monaco rahatladı. İlk yarıdaki oyun ile ikinci yarıdaki oyun değişikti. Maçtan maça değişiklikler olabiliyor. Avrupa'da bir avantaj yakaladık. Ama garanti diyebileceğimiz bir durum yok. Zorlu maçlar var. Fakat; küçük bir avantaj yakaladık" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ FAVORİ

Beşiktaş gibi rakiplere karşı Trabzonsporlu futbolcuların motivasyona ihtiyaç duymadığını belirten Tekelioğlu, "Böyle maçlara futbolcuları motive etmeye gerek yok. Görkemli bir sonuçtan sonra Türkiye Ligi'ne dönülünce hayal kırıklığı yaşanabiliyor. Böyle maçlar çok fazladır. Trabzonspor adına Beşiktaş maçı sıkıntılı bir maç olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın bu maçta kazanma adına daha fazla şansı var. Trabzonspor daha yorgun. Beşiktaş'ın motivasyonu yüksek" dedi.



Teknik direktörlerin üstünde baskı olduğunu belirten Tekelioğlu, "Valerien Ismael adına üzülüyorum. Fransız ya da Türk olması benim için bir şey ifade etmiyor. Ortada çok kötü bir sonuç da yok. Antrenöre böyle bir pozisyonda bu kadar eleştiri gelmesini anlamıyorum. Adam her hafta giyotine giriyor. Bu psikolojisi açısından kötü bir durum. Ismael bu durumu takmıyor. Ama dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yüklenilmiyor bence. Kazanırsa iyi, kaybederse kötü. Eleştirinin de ölçüsü olması gerek" açıklamasını yaptı.



WEGHORST'A TEDBİR ŞART



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Weghorst'a özel önlem alması gerektiğini belirten bordo-mavililerin eski çalıştırıcısı, "Abdullah Avcı, bazı oyunculara tedbir almak zorunda. Weghorst onlardan biri. Beşiktaş tempolu oynayan bir takım. Bir teknik adam olarak Beşiktaş'ı beğeniyorum. İki taraf da birbirine tedbir alacaktır. Trabzonspor, Weghorst'a mutlaka tedbir almalı. Vitor Hugo ile Weghorst arasında iyi bir kapışma olur. Beşiktaş'ın önlem alması gereken isim ise Bakasetas. Çünkü hem oyun kurucu hem de şut atıyor. Beşiktaş için tehlikeli" dedi.



AVCI, SAÇMA SAPAN ROTASYONLAR YAPIYOR



Abdullah Avcı'yı rotasyon konusunda eleştiren Sadi Tekelioğlu, "Avcı, rotasyon konusunda iyi verim alamıyor. Saçma sapan rotasyonlar yapıyor. Yusuf Yazıcı'yı hazır olmadan oynattı ve olan futbolcuya oldu. Oyundan çıktıktan sonra da dolayısıyla tepki oluyor. Daha önce bunu Abdulkadir ile de bunu yaşadık. Rotasyon yapmayı sezon başında kafasına koyduysa alternatifler olmalı. Eren Elmalı'yı sol bekte zorunlu olarak kullanmak durumunda kalıyor. Eren aşağı, Eren yukarı Bir yerde Eren de patlayacak. Yanlış yapılan bir planlamada rotasyon da yanlış oluyor. Yusuf Erdoğan'ı solda kullanabilir. Sağ bekte de sıkıntı var. Oyuncular bir yere kadar gidebilir. Beşiktaş'ın iki kenarı da etkili olacak diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.