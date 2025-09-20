Trabzonspor'un eski yıldızı Adrian Mierzejewski Trabzon'a geri döndü

Trabzonspor’un eski yıldızlarından Adrian Mierzejewski, Trabzonspor – Gaziantep FK maçını izlemek için kente geldi.

Bordo-mavili kulübün davetlisi olarak Trabzon’a gelen Adrian Mierzejewski, şehre dönmenin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak, “Tekrar burada olmak harika. Daha önce futbol oynadığım için gelemedim. Polonya milli takımında görev yapıyorum. Kozlowski’nin Trabzonspor’a karşı oynayacağını görünce bu fırsatı değerlendirdim. Tüm duygular, anılar geri geliyor; inanılmaz bir his” dedi.

“TÜM STAT İSMİMİ HAYKIRIYORDU”

Polonyalı futbol adamı, Trabzonspor’daki günlerinden unutulmaz bir anısını şu sözlerle paylaştı:

“Dün Sivasspor maçında yaptığım hat-trick’i izledim. Tüm stat ismimi haykırıyordu, tüylerim diken diken oldu. O maçta giydiğim formayı hâlâ saklıyorum. Belki bir gün Trabzonspor’da sportif direktör olarak çalışma fırsatı bulurum.”

“ŞAMPİYONLUĞU KISKANDIM”

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarını kıskandığını da dile getiren Mierzejewski, “Polonyalı Puchacz birkaç maç oynadı ve kupa kazandı. Ben 3 sene oynadım ama bir şey kazanamadım. Videoları izledim, herkese gönderdim. Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu göstermek istedim. Şampiyonlar Ligi’nde Lille’e karşı oynadık, Inter’i yendik. Kendimle gurur duyuyorum” diye konuştu.

“ANIN TADINI ÇIKARIN”

Trabzonspor taraftarına da özel mesaj gönderen eski yıldız, “Anın tadını çıkarın. Ben o dönem yeterince çıkaramadım. Takımla gurur duyun, muhteşem bir stadyumunuz var. Taraftarın desteği sahada oyunculara ekstra güç veriyor” ifadelerini kullandı.