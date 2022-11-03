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Suudi Arabistan'a gidince Türk Ligi'ni kötüledi

Bir dönem Trabzonspor ve Giresunspor forması giyen Flavio'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:08
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Trabzonspor’un eski yıldızı Flavio: Suudi Ligi, Türkiye Ligi’nin çok üstünde. Statlar da mükemmel. Türkiye ile kıyaslanmaz

Suudi Arabistan'a gidince Türk Ligi'ni kötüledi
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Flavio transfer edildiğinde büyük beklentiler vardır. Trabzonspor’da beklentilerin altında kaldı…

Giresunspor’a gönderildi. Orada da tutanamadı. Sonunda Suudi Arabistan’ın Al Tawoon takımına gönderildi.

Al Hilal maçında sakatlandı. Ne zaman sahalara döneceği belli değil. Al Riyadia ile röportaj yaptı. Türk futbolu ile Suudi futbolunu kıyasladı.

* Türkiye ligi fiziksel güç ile karakterize edilir. Suudi ligi ile Türk ligi arasındaki temel fark. Ancak Suudi Arabistan'daki oyuncular Türkiye ligine kıyasla daha yüksek teknik becerilere sahip. Bunu geldiğim anda fark ettim.

* Suudi Ligi ile ilgili içimde iyi bir his vardı. Geldikten sonra gördüklerim beklentilerimi aştı. Suudi Arabistan'da maçların organizasyonu çok daha iyi. Statlar mükemmel. Benim için Türk statlarının çok çok daha üzerinde

* Pek çok iyi yabancı oyuncu var burada. İyi Suudi oyuncular da gördüm. Yabancı profesyonellere büyük bir ağırlık verildiğini gördüm. Bu ligin seviyesini yükseltiyor. Türkiye'de kaldığım süre boyunca Suudi Ligi'ni izlediğim Talisca sayesinde çok sevdim.

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