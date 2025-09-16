Trabzonspor'un eski yıldızı John Obi Mikel'den Onana yorumu: "İyi bir karar!"

Trabzonspor'un eski yıldızı John Obi Mikel, Andre Onana'nın Manchester United'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olmasını değerlendirdi.

Trabzonspor ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyete rağmen etkileyici bir performans sergileyen Andre Onana'ya John Obi Mikel'den destek geldi.

"MANCHESTER UNITED 10 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANARAK KANITLAMALI"

Onana'nın Manchester United'dan ayrılarak eski takımı Trabzonspor'a transfer olmasının Kamerunlu kaleci için iyi bir karar olduğunu belirten Obi Mikel, "Bazı insanlar asıl sorunun Onana olduğunu düşünüyorsa, Manchester United bunu en az on maç üst üste kazanarak kanıtlamalı. Bunu başaramazlarsa, asıl sorun Manchester United'ın kendisindedir." dedi.

