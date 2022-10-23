﻿Nwakaeme için Süper Lig iddiası. Geri dönebilir

Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdikten sonra adı birçok takımla anılan ve Suudi Arabistan'a transfer olan Anthony Nwakeme'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali olduğu ve devre arasındaki duruma göre karar vereceği belirtilirken Süper Lig'e dönme ihtimalinin olduğu da kaydedildi.

Bu sezon Al-Feiha'yla 7 maçta süre alan Anthony Nwakaeme 3 gol kaydetti.

Trabzonspor'a 2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.