Trabzonspor'un eski yıldızı Pepe imzayı attı!

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Trabzonspor'un eski yıldızı Pepe imzayı attı!

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Nicolas Pepe, Villarreal ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Nicolas Pepe, La Liga ekibi Villarreal ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

MARCELINO'NUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

Geçtiğimiz yaz serbest oyuncu olarak Villarreal'e imza atan Pepe, teknik direktör Marcelino’nun hücum hattındaki vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti.

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VILLARREAL'DE İLK SEZONU BAŞARILI GEÇTİ

La Liga'da 28 maça çıkan ve 3 gol, 6 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki kanat forvet yeniden Avrupa futbolunda adından söz ettirdi.

TRABZONSPOR'DA YENİDEN DOĞMUŞTU

Trabzonspor, Arsenal'in 2019 yazında Lille'den 80 milyon Euro'ya transfer ettiği yıldız oyuncuyu 2023-2024 sezonunun başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Pepe bordo mavili formayla çıktığı toplam 23 maçta 6 gol, 3 asisle oynamıştı.

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