Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth Barcelona'yı son dakika golüyle yıktı! Atletico Madrid La Liga'nın zirvesine oturdu

La Liga'nın 18. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid, Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Barcelona, 30. dakikada Pedri ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Atletico Madrid ikinci yarı harika bir geri dönüşe imza attı. Madrid, 60'ta de Paul'un ceza sahası dışından attığı golle skora denge getirdi. İkinci yarı oyuna giren Alexander Sörloth, 90+5'te Atletico'ya galibiyeti getiren golü attı.
Ligde 1 maçı eksik olan Atletico Madrid puanını 41 yaptı ve zirveye çıktı. Barcelona ise 5. yenilgisini aldı ve 38 puanda kaldı.
BARCELONA 1-2 ATLETICO MADRID
30' Barcelona, Pedri'nin golüyle öne geçti.
Barcelona, Pedri ile Öne Geçti! #LALIGA pic.twitter.com/CPbbnakC5c— S Sport (@ssporttr) December 21, 2024
60' Atletico Madrid, Rodrigo de Paul ile skoru eşitledi.
????Atletico Madrid, Rodrigo de Paul ile Beraberliği Yakaladı! #LALIGA pic.twitter.com/XZzei9Genm— S Sport (@ssporttr) December 21, 2024
90+5' Atletico Madrid'in kontratağında Molina topu taşıdı ve ceza sahası içindeki Sörloth'a attı. Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth tek vuruşla topu ağlara gönderdi.
Alexander Sörloth son dakikada maçı kazandırıyor! ???????? #LALIGA pic.twitter.com/bm5jq2VXlR— S Sport (@ssporttr) December 21, 2024
LA LIGA'DA PUAN DURUMU