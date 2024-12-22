Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth Barcelona'yı son dakika golüyle yıktı! Atletico Madrid La Liga'nın zirvesine oturdu

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Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth Barcelona'yı son dakika golüyle yıktı! Atletico Madrid La Liga'nın zirvesine oturdu

La Liga'da zirve mücadelesi nefesleri keserken Atletico Madrid deplasmanda Barcelona'yı Sörloth'un son dakika golüyle 2-1'lik skorla yenerek zirveye oturdu.

La Liga'nın 18. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid, Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Barcelona, 30. dakikada Pedri ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Atletico Madrid ikinci yarı harika bir geri dönüşe imza attı. Madrid, 60'ta de Paul'un ceza sahası dışından attığı golle skora denge getirdi. İkinci yarı oyuna giren Alexander Sörloth, 90+5'te Atletico'ya galibiyeti getiren golü attı.

Ligde 1 maçı eksik olan Atletico Madrid puanını 41 yaptı ve zirveye çıktı. Barcelona ise 5. yenilgisini aldı ve 38 puanda kaldı.

BARCELONA 1-2 ATLETICO MADRID

30' Barcelona, Pedri'nin golüyle öne geçti.

60' Atletico Madrid, Rodrigo de Paul ile skoru eşitledi.

90+5' Atletico Madrid'in kontratağında Molina topu taşıdı ve ceza sahası içindeki Sörloth'a attı. Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

LA LIGA'DA PUAN DURUMU

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