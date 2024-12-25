Trabzonspor’un eski yıldızı takıma dönmek istiyor. Son sözü Şenol Güneş söyleyecek

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bordo mavili takımın eski futbolcusu Vitor Hugo, Trabzonspor'a geri dönmek istiyor.

Menajeri aracılığıyla yönetimle temasa geçen Brezilyalı stoper, Bahia'da mutsuz olduğunu belirterek yeniden bordo-mavili formayı giymek istediğini iletti.

İlk etapta bu transfere sıcak bakmayan Trabzonsporlu kurmaylar, daha sonra konuyu teknik direktör Şenol Güneş'e iletti.

Savunmaya takviye isteyen tecrübeli çalıştırıcının, 33 yaşındaki oyuncunun son durumunu değerlendirdikten sonra kararını ileteceği öğrenildi.

Bahia ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Hugo, bu sezon sadece 1 maçta forma giydi ve 14 dakika süre alabildi.