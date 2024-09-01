Trabzonspor'un Eyüp maçı ilk 11'i belli oldu. Derelioğlu şaşırttı

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Trabzonspor'un Eyüp maçı ilk 11'i belli oldu. Derelioğlu şaşırttı

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un, İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacağı Eyüpspor maçı ilk 11'i açıklandı.

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak, VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı ve takımın başında İhsan Derelioğlu bulunacak.

1 maçı ertelenen, 1 haftayı da bay geçen Trabzonspor 1 maça çıktı ve Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise ligde 3 maçta 7 puan topladı.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Melih, Emre, Midtsjo, Samu, Ahmed Kutucu, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Cihan, Mendy, Draguş, Orsic, Enis

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