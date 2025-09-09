Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında '680 gün' hesabı

Kaynak: AA
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı son 9 maçtır yenemeyen Trabzonspor, bu seriye pazar günü Kadıköy'de son vermek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek Trabzonspor, 680 gün sonra "İstanbul'un 3 büyükleri" karşısında kazanmaya çalışacak.

İstanbul temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 yenerek alan Karadeniz ekibi, 3 rakibine karşı daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavili takımın söz konusu rakipleriyle son 9 lig müsabakasındaki performansı, 8 yenilgi, 1 beraberlik oldu.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde alan bordo-mavililer, Avcı ile 2023-24 sezonun 11. haftasında İstanbul'da sarı-lacivertlileri 3-2 yendi.

Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke teknik direktörlüğünde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyet elde edemedi.

SON 9 KARŞILAŞMADA NELER YAŞANDI

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, kendi evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 kaybetti.

KUPADA 2 FİNAL KAYBETTİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ligde 9 maçtır yenemeyen Trabzonspor, bu süreçte söz konusu rakiplerine 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası finali kaybetti.

Bordo-mavililer, 2023-24 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Trabzonspor, söz konusu rakiplerine karşı oynadığı son 11 karşılaşmada 10 yenilgi, 1 beraberlik performans ortaya koydu.

