Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında kalede kim olacak?

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından, bordo mavili ekibin kaleci arayışı sürüyor.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KALECİ TRANSFERİ ŞU AN ASKIDA"

Başakşehir kaleci Muhammed Şengezer ve Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi'yle ilgilendiklerini doğrulayan Fatih Tekke, “İkisi de ilgilendiğimiz oyuncu. Fakat kaleci tarafında maddi koşullar bizim istediğimiz şekilde oluşmadığı için şu an askıda” yanıtını verdi.

Kadrosunda 3 genç kaleci olduğunu hatırlatan Tekke, “Şimdi 3 tane genç oyuncumuz var. Onuralp, Ahmet ve Erol. Bunlardan özellikle Onuralp daha yeni başladı. Şimdi ilk düşündüğüm şey Fenerbahçe maçında kalede kimin olacağı. Onuralp'in bir sakatlığı var. İnşallah maça kadar iyi hale gelir. Üçünden biri maça çıkar eğer kaleci alamazsak” diye konuştu.

Çalışmalarının sürdüğümü aktaran Fatih Tekke, “Alabiliyorsak bir senemizi bu dönüşümde, bu gençlere ağabeylik yapabilecek, deneyimli kiralık bir kaleci olabilir. Aksi takdirde maalesef Türk oyunculardan istediğimiz koşullarda kaleci bulamıyoruz. Yabancı sayısından dolayı bir sıkıntımız var. Orada da çok iyi kaleci bulduk dediğinizde çok ciddi rakamlar oluyor ama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

3 KALECİ DE AVRUPA'YA DAMGA VURAN EKİPTE FORMA GİYDİ

Trabzonspor'un 3 kalecisi de geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan takımda yer alıyordu.

19 yaşındaki Onuralp Çevikkan, 2023-2024 sezonu başında İzmir ekibi Altınordu'dan transfer edilmişti.

İlk sezonunda U19 Süper Lig'de 12 maçta görev yapan Çevikkan, geçen sezon U19 Süper Lig'de 3, UEFA Gençlik Ligi'nde 2 maça çıktı.

19 yaşındaki bir diğer kaleci Erol Can Çolak, Ordugücü ve 1461 Trabzon altyapılarında top koşturduktan sonra Trabzonspor altyapısına katıldı.

U16, U17 ve U19 takımlarında görev yapan Çolak, geçen sezon U19 Süper Lig'de 20 maçta UEFA Gençlik Ligi'nde ise 3 maçta forma giydi. Çolak, Trabzonspor'un Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu UEFA Gençlik Ligi final mücadelesinde de sahaya çıkmıştı.

2021 yılında Sakaryaspor altyapısından Trabzonspor'a transfer olan 18 yaşındaki eldiven Ahmet Yıldırım, bordo mavlili ekibin U16, U17 ve U19 takımlarında görev yaptı.

Yıldırım, 2024-2025 sezonunda 8'i U19 Süper Lig, 4'ü UEFA Gençlik Ligi olmak üzere 12 maçta kaleyi teslim aldı.