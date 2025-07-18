Trabzonspor'un forveti İstanbul ekibine imzayı attı

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Rumen forvet Denis Draguş, 2024-2025 sezonu için Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a kiralandı.

Bordo-mavililer ile Eyüpspor arasında yapılan anlaşma kapsamında oyuncu, yeni sezonda İstanbul temsilcisinin formasını giyecek.

Trabzonspor kampından ayrılarak İstanbul'a gelen Rumen forvet, yeni kulübüne imza attı.

Kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu yer almazken, oyuncunun maaşının tamamının Eyüpspor tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 2 gol ve 1 asist yapan, tüm kulvarlarda ise 26 karşılaşmada 3 gole imza atan Rumen forvet, zaman zaman kanat forvet pozisyonlarında da görev aldı.

Trabzonspor’daki performansıyla istikrar yakalamakta zorlanan Rumen oyuncu, Eyüpspor’da yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.