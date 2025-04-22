Trabzonspor’un Fransız oyuncusu sakatlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’un Fransız oyuncusu sakatlandı

Trabzonspor, Süper Lig’de oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan Folcarelli'nin durumu için açıklama yaptı. Bordo mavili yönetim Fransız oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin durumu için bir açıklama yaptı.

Bordo mavililer, Fransız oyuncunun sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

Son Haberler
Joker operasyonunda 27 tutuklama
Joker operasyonunda 27 tutuklama
Galatasaraylı eski futbolcular Cizre'de dostluk maçı yaptı
Galatasaraylı eski futbolcular Cizre'de dostluk maçı yaptı
Gaziantep’te kaza! 5 yaralı
Gaziantep’te kaza! 5 yaralı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi
Metrelerce yüksekte asılı kaldılar! Seyyar iskelede korku dolu anlar
Metrelerce yüksekte asılı kaldılar! Seyyar iskelede korku dolu anlar