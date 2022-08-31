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Trabzonsporlu Eren Elmalı hayalini açıkladı

Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı "Premier Lig'de oynamak isterim." dedi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 19:27
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Trabzonspor'un futbolcusu Eren Elmalı Premier Lig'de oynamak istediğini söyledi

Trabzonsporlu Eren Elmalı hayalini açıkladı
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Elmalı konuşmasında şunları kaydetti:

"Abdullah Avcı'nın bizimle iletişimi çok iyi, bize çok değer veriyor. Futbolcular için bunu hissetmemiz çok önemli. Saha dışında da takım olarak güzel ilişkilerimiz var ve bu da sahaya yansıyor.

Uyum süreci denen bir şey var futbolda. Çok uzun bir maraton var önümüzde, çok maç yapıyoruz. Ancak hedeflerimiz var ve bunları taraftarlarımıza göstermek istiyoruz. Avrupa Ligi'nde elimizden geleni yapacağız. 

Günümüz futbolunda kendime yakın gördüğüm isim Theo Hernandez. Fiziki olarak da kendime yakın görüyorum. Şu anda dünyanın en iyi sol beki olduğunu düşünüyorum."

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