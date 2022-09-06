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Karagümrük'e Trabzonspor'dan transfer

Karagümrük, Trabzonspor'dan Kouassi'yi kiraladığını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 21:46
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 22:12
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Trabzonspor'un futbolcusu Kouassi Karagümrük'e transfer oldu

Karagümrük'e Trabzonspor'dan transfer
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Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un Fildişi Sahilli forvetini kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık."

SEZON İSTATİSTİKLERİ

27 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'la bu sezon 8 maça çıktı.

Kouassi bordo-mavi formayla Süper Lig ve Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

 

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