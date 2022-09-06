Karagümrük'e Trabzonspor'dan transfer

Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un Fildişi Sahilli forvetini kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık."
SEZON İSTATİSTİKLERİ
27 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'la bu sezon 8 maça çıktı.
Kouassi bordo-mavi formayla Süper Lig ve Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.
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