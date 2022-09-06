﻿Trabzonspor'un futbolcusu kazaya karıştı

Trabzonspor'un yeni transferi Montasser Lahtimi, antrenman çıkışı aracıyla bir tıra çarptı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kaza sonucunda oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta hasar meydana geldi.
3+1 YILLIK İMZA ATMIŞTI
Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fath Union Sport'tan Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştı.
21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de henüz forma şansı giyemedi.
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