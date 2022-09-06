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Trabzonspor'un futbolcusu kazaya karıştı

Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi, trafik kazası geçirdi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 22:48
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 23:03
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Trabzonspor'un futbolcusu Lahtimi kaza geçirdi

Trabzonspor'un futbolcusu kazaya karıştı
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Trabzonspor'un yeni transferi Montasser Lahtimi, antrenman çıkışı aracıyla bir tıra çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Kaza sonucunda oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta hasar meydana geldi.

3+1 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fath Union Sport'tan Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştı.

21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de henüz forma şansı giyemedi.

 

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