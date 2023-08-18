Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Lige Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray'a konuk olacak.
19 Ağustos Cumartesi (yarın) oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavili ekibin açıklaması şu şekilde;
''Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçının kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Stefano Denswil
5. Rayyan Baniya
6. Jens Stryger Larsen
7. Eren Elmalı
8. Arif Boşluk
9. Ali Şahin Yılmaz
10. Filip Benkovic
11. Mehmet Can Aydın
12. Dimitrios Kourbelis
13. Abdülkadir Ömür
14. Anastasios Bakasetas
15. Doğucan Haspolat
16. Enis Bardhi
17. Kerem Şen
18. Göktan Gürpüz
19. Tonio Teklic
20. Trezeguet
21. Umut Bozok
22. Maxi Gomez
23. Enis Destan''