Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Bordo-mavili ekibin kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Lige Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray'a konuk olacak.

19 Ağustos Cumartesi (yarın) oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavili ekibin açıklaması şu şekilde;

''Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçının kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Onuralp Çevikkan

4. Stefano Denswil

5. Rayyan Baniya

6. Jens Stryger Larsen

7. Eren Elmalı

8. Arif Boşluk

9. Ali Şahin Yılmaz

10. Filip Benkovic

11. Mehmet Can Aydın

12. Dimitrios Kourbelis

13. Abdülkadir Ömür

14. Anastasios Bakasetas

15. Doğucan Haspolat

16. Enis Bardhi

17. Kerem Şen

18. Göktan Gürpüz

19. Tonio Teklic

20. Trezeguet

21. Umut Bozok

22. Maxi Gomez

23. Enis Destan''

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