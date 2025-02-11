Trabzonspor’un galibiyet şifresinde bir oyuncu var: Kırılma anlarında büyük rol oynadı

Süper Lig’in 23. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Eyüpspor’u tek golle geçerek 3 puanı aldı. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü Lundstram kaydetti. Beşiktaş maçı öncesi moral bulan bordo mavililer son haftalardaki yenilmezliğini sürdürdü.

Trabzonspor’un galibiyetini değerlendiren spor yazarları kaleci Uğurcan’ın ve savunmanın önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Spor yazarlarının maça ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Engin Kehale (Hürriyet): Berke Özer’in, yanına gelen Melih’i görmeyip sağ kanada oynamayı düşündüğü hücumda, Nwakaeme’nin kurnazlığına Cham’ın ikiye biri eklendi, daha önce net bir pozisyonu harcayan Lundstram doğru yere doğru koşuyu yapınca da Trabzonspor’un golü geldi. Bu, bordo mavililerin ise ligde gol yemediği üst üste 4. hafta oldu. Kalesini gole kapatmanın kredisinin büyük bölümü Uğurcan’a yazar belki ama Savic’in de dönmesiyle bir standart oluştuğu aşikâr.

Aksal Yavuz (Milliyet): Dönüp dolaşıp aynı konuya, aynı yere geliyoruz, Trabzonspor’un orta sahasına sekiz numara diye tabir edilen bir oyuncu alınmayınca, oyun bütünlüğü anlamında zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Hal böyle olunca bazı bölümlerde doğaçlama oyun ortaya çıkıyor, dün gece bazı dakikalarda olduğu gibi, hatta sezon başından bu yana birçok maçta olduğu gibi. Aksi halde kaliteli ayakların bireysel yeteneklerine kalıyorsunuz.

İskender Günen (Sabah): Sorunların başında önde oynayan 4 oyuncu gelmekte. Zubkov-Visca ikilemi maç süresince yaşandı. Çünkü Zubkov, sağ önde çok daha etkili bir isim. Visca ya da Zubkov tercihi daha doğru olur. İlk yarıda iki oyuncunun da zaman zaman yerlerini kaybettiği anlar var. Top rakipteyken öndeki 4 oyuncunun preste devamlılık ya da yeterlilik gösteremediği için Eyüp, orta alanı rahatlıkla geçti.

Olcay Çakır (Fanatik): Trabzonspor, güçlü bir rakibe karşı hem fiziksel hem de taktiksel anlamda kritik bir mücadele verdi. Karşılaşmanın ilk bölümü, maçın gidişatı hakkında önemli ipuçları sundu. Uğurcan Çakır’ın, biri penaltı olmak üzere yaptığı kurtarışlar, takımını oyunda tutarak maçın en önemli kırılma anlarını oluşturdu.

Reha Kapsal (Fotomaç): Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı daha önce söylediğim gibi top ayağında ve rakipteyken oyun istikrarının ve ezberinin oturması ile beraber tüm oyuncuların rollerinin belirlenmesi. Oyun mekaniğinin bir an önce oturması çok önemli.