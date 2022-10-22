Nefes kesen maçta Trabzonspor'un Sivasspor'u nasıl yendiğini Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Tam da beklendiği gibi başladı maç. Trabzonspor baskılı, Sivasspor savunmadaydı. Abdullah Avcı'nın Gomez-Umut çift forvetiyle başlamasıyla görülüyordu ki; Trabzonspor bir an önce sonuç istiyordu.

Golü de erken buldu bordo mavililer. Ama saha sürülen çift santrfordan değil de büyük usta Hamsik'ten geldi gol. Ceza alanı çizgisinin hemen üzerinden yaptığı vuruş hakikaten ustalık işiydi. Kaleci Ali Şaşal Vural çaresizdi.

Ancak golden sonra sahadaki görüntü tersine döndü. Tamam; top yine daha çok Trabzonsporlu oyunculardaydı ama Sivasspor hızlı ataklarıyla tehlike yaratıyordu.

15. dakikada Njie'nin vuruşunu kurtaran Uğurcan'ı. Hemen peşinden bu futbolcunun uzaktan şutunda top üst direkte patladı. Peşinden bu futbolcu yine karşı karşıya kaldığı Uğurcan'ı geçemedi. 30'da yine Yatabare'nin vuruşunda Uğurcan Çakır devleşti.

İlk yarının özeti şuydu: Trabzonspor öndeydi ama Sivasspor tehlikeli geliyordu, görüntü Abdullah Avcı'ya bir şeyler yapması gerektiğini söylüyordu.

Abdullah Avcı ikinci yarıya da aynı kadroyu çıkardı ama 51'de müdahale etmek zorunda kaldı oyuna. Umut Bozok'un yerine Abdülkadir Ömür'ü aldı. Böylece çift santrforlu sistemi terk etti.

Rıza Çalımbay da beklenen değişikliğini yaptı 63'te. Büyük kozu Gradel'i ve bir başka hücumcu Keita'yı soktu. Bu değişikliklerin ardından topla oynama üstünlüğü de Sivasspor'a geçti.

Abdullah Avcı kenarda trafik polisi gibi el kol işaretleri yapıyordu ama baktı ki fayda etmedi; bunun üzerine orta sahayı dirençli hale getirip, savunmayı desteklemek adına Hamsik'le Bakasetas'ı oyundan alıp, Siopis ve Bardhi'yi soktu. Bu da Trabzonspor'un orta sahada dengeyi kurmasına yol açtı.

Son dakikalarda artık kıran kırana geçmeye başladı maç. Hele orta sahadaki top kapma mücadelesi inanılmazdı.

Sonuçta kazanan Trabzonspor oldu zor da olsa. Kaybeden de Sivasspor. Sivasspor kaybetti kaybetmesine de. Her geçen hafta daha iyi olduğu ortada; yenilgi hakkı değildi.

Trabzonspor'un bu galibiyeti mucize gibi gerçekten de. Mucize derken aradaki farkı atlamıyoruz elbette. Bir Uğurcan Çakır. Bir kalecinin bir takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. İki Hamsik. Ustalık dolu vuruşu gol olmasaydı ne olacaktı?