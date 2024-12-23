Trabzonspor’un galibiyetini böyle yorumladılar: Kalecilerin maçını Uğurcan kazandı

Trabzonspor, Süper Lig’in 17. Haftasında Trabzonspor, Bodrum FK’yı 1-0 mağlup ederek 2024 yılını galibiyete ulaştı. Oldukça kötü bir sezon geçiren bordo mavililer, aldığı galibiyet ile sezonun ilk yarısını moral bularak kapattı.

Spor yazarları, bordo mavililerin galip geldiği maçı yorumladı. Yapılan yorumlarda karşılaşmanın “Kalecilerin maçına” dönüştüğünü vurgulayarak kazananın Uğurcan Çakır olduğunun altını çizdi.

Yazarların karşılaşma ile ilgili yorumları şöyle:

Banu Yelkovan (Hürriyet): Eylül ayından bu yana, iki maç üst üste galibiyeti olmayan Bodrumspor’un geçen hafta Sivasspor’u yenerek kazandığı 3 puan sonrası hem bu istatistiği kırmak hem devre arasına biraz daha rahat girmek için bu maçı çok istemesi normaldi. Rakibin hücumcularını iyi kilitlediler ve beraberliğe de çok yaklaştılar ama 86. dakikada defanstan çıkan Malheiro’nun uzaktan çok sert bir vuruşla atacağı golü hesaplamamış olmaları da normaldi. Maç biletini 61 liraya sabitleyerek ilk yarının son maçını dolu tribünler önünde oynayan Trabzonspor devre arasına bir nebze rahatlamış, Bodrum ise karnesinde birkaç kırıkla girdi. Maçı tek cümleyle özetle derseniz; ‘kalecilerin maçını Uğurcan kazandı’ derim."

Olcay Çakır (Fanatik): Topla oynadığını, topa hakim olduğunu düşündüğün istatistiklerde can alıcı tüm değerlerde geri kaldı Trabzonspor. Geçişlerin hepsinde de kalesinde devleşen Uğurcan Çakır kalesini gole kapatıp takımının yine kahramanı oldu. Kadro dışılarla kendi kısıtlı seçeneklerini daha da kısıtlayan, buna sakatlıkların da eklenmesiyle adeta çaresiz kalan Trabzonspor, alışkını olmadığı ligin dibine attığı demiri Malheiro’nun mükemmel golüyle gemiye alıp yeni yerine yol almış oldu.

İskender Günen (Sabah): Bodrum maçı Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum göz önüne getirildiğinde mutlak 3 puan alınması gereken bir maçtı. Uğurcan, sezon başından beri takımın en önemli ismi. Bodrum maçında da 5 net gol pozisyonunu başarıyla önleyen ve takımı ayakta tutan bir isim oldu."

Cemal Ersen (Milliyet): Notlarımı kontrol ettim. Trabzonspor’un bu sezon puan kazandığı maçlarda Uğurcan’ın 48 kritik kurtarışı olmuş. Kaptan, sonuca doğrudan etki eden dokunuşları ile takımını adeta ipten almış ve bir çöküşün önüne geçmiş.