Trabzonspor'un genç forveti İngiltere yolcusu

Hull City'nin Trabzonspor'dan Lundstram'ın yanı sıra Enis Destan'ı da istediği ortaya çıktı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas dün yaptığı açıklamada, Enis Destan'ın 1-2 gün içerisinde kamptan ayrılabileceğini ifade etmişti.

Bordo-Mavililer’in, Hull City’nin sunduğu kiralama teklifine olumlu yaklaştığı, transferin kısa süre içinde netleşebileceği belirtiliyor.

ENİS DESTAN DA GİTMEYE HAZIR

23 yaşındaki genç forvetin de gelen teklif sonrası Hull City’e transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Her ne kadar başka kulüpler devrede olsa da genç oyuncu İngiltere’de kariyerine yeni bir sayfa açmak istiyor.