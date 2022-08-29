﻿Muslera, Trabzonspor'un genç kalecisi Taha'yı kutladı

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele golsüz sona ererken, sahanın en göze çarpan ismi Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle Trabzonspor kalesine geçen 19 yaşındaki Muhammet Taha Tepe'ydi.

Taha, ilk yarıda Mertens'in, ikinci yarıda da Kerem'in vuruşlarını kurtarırken, Uğurcan'ı aratmadı.

Karşılaşma sonra Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera da Taha'yı kutladı. Muslera yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da "Türkiye'de gerçekten çok iyi Türk kaleciler var. Bugün de Taha'yı izledik. Kendisini kutluyorum. İyi kurtarışlar yaptı. Çok daha iyi olacak. Uğurcan'a da geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.