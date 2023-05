Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk hayalini açıkladı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor’un alt yapıdan yetişen genç oyuncusu Arif Boşluk, teknik direktör Nenad Bjelica’nın altyapıya önem verdiğini vurgulayarak, “Hocamız zaten altyapıya önem veriyor. Altyapıdaki arkadaşlarımız inşallah şanslarını iyi değerlendirir, hepsine güveniyorum. Beni de örnek alıyorlardır diye düşünüyorum.” dedi.

Genelde sol bek oynayan genç oyuncu, dünya yıldızı futbolcu Marek Hamsik’i örnek aldıklarını belirterek: “Tabii ki tüm oyuncular olumlu konuşuyor. Eksiklerimi söylüyorlar. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür olsun hepsi çok olumlu yaklaşıyor. Ne yapmam gerektiğini söylüyorlar. Marek Hamsik, dünya yıldızı biri, bir şey demesine gerek kalmadan onu izliyoruz zaten, ne yaparsa yapmaya çalışıyoruz. Onlara göre davranıyoruz, saygımızı eksik etmiyoruz. Ne derlerse yapmaya çalışıyoruz. Bizim için de iyi oluyor .” cümlelerine yer verdi.

20 yaşındaki Boşluk, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Her zaman çalışıyoruz, bekliyoruz bu şansı. Biraz da önümüzdeki oyunculara bağlı. Mesela Ahmetcan Kaplan geldi oynadı, maşallah transfer yaptı. Genç oyuncu biraz da şansla bağlı. Çıktığı zaman günündeyse veya değerlendirebiliyorsa aynı şekilde devam ediyor ama kötü bir talihsiz gün olduğu zaman sönüp gidiyor. Çok da örnek var önümüzde, gelip şans bulup değerlendiremeyen. İnşallah herkes değerlendirir. Benim şans güldü yüzüme. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, inşallah da öyledir. Böyle devam etmek istiyorum. Tabii ki eksiklerimin olduğunu ve daha çalışmam gerektiğini biliyorum. Beni burada tutup tutmamak hocamızın elinde. Ben kendime güveniyorum, o da bana eğer güvenirse yüzünü kara çıkaracağımı düşünmüyorum. O nasıl uygun görürse ben de öyle oynamaya devam edeceğim.’’

Bordo Mavili taraftarları yeniden tribünlere beklediklerini ifade eden 1.84 boyundaki Boşluk: “Trabzonspor taraftarı normalde çok güzel bir taraftar. İyi oynadığın zaman her zaman arkanda olan bir taraftar. Bizi de üzüyor stadı böyle görmek. Geçen sene şampiyonluğa giderken her yer doluydu, futbolcuların daha iyi oynamasına neden oluyordu. İster istemez herkes kendini iyi hissediyordu. Şu an belki de olduğumuz durumdan dolayı bizi yalnız bırakıyorlar ama seneye böyle olacağını düşünmüyorum. Herkesin tekrardan aynı desteği göstereceğine inanıyorum” dedi.

Boşluk, açıklamalarının son bölümlerinde ise şu cümleleri kullandı: “Herkes ekstra çalışıyor ama bu haftanın yoğunluğuna bağlı. Haftada çok yoğun antrenmanlar varsa ekstra çalışamıyoruz. Çünkü dinlenmek gerekiyor. Şimdi gelen hocalarımız çok yardımcı oluyor, onlardan program alıyoruz. Şu an maç takvimi biraz yoğun, 7 Haziran’da son maçımızı oynayacağız. Biraz daha sakin antrenman yapıyoruz. Altyapıdan gelmeme nazaran çalışmalarımı arttırdım zaten ben oldum dersen bitmiş olduğum zamandır. Çalışmayı bırakırsam biterim. Antrenmanda bence en önemli şey baskıyı kaldırabilmek, bir hata yaptığında futbolcunun sana bir şey demesinden korkmamak lazım. Biri sana bağırdığında ben yapamıyorum dersen o baskıyla antrenmanın kötü bitiyor. Baskıyı kaldırabiliyorsan zaten yeteneğin olduğu için buradasın. Yeteneğini gösterdiğin zaman ve kendine güvendiğinde her şey oluyor zaten.’’

Trabzonspor’un genç savunma oyuncusu Arif: ‘’Hamsik, David Alaba ve Alphonso Davies’i örnek alıyorum’’ diyerek, ‘’ Küçük yaştan beri Alaba’yı izliyorum, şimdi de stoper oynuyor. Belki ben de ileride stoper oynarım. Premier Lig’i seviyorum, Allah neyi nasip eder bilmiyorum ama sakatlık olmazsa oralara çıkmak isterim tabii ki. Öncelikli hayalim Trabzonspor’da oynamaktı, bir süre daha bunu gerçekleştirmek istiyorum. Sonrası nasip kısmet. Altyapıda unutamadığım birden fazla maç var. U16 takımında geldim ilk Trabzonspor’a. Unutamadığımız bir sürü maç var, yenik durumdan dönüp kazandığımız.

A takımda ilk maçım Hull City ile oynadığımız hazırlık maçı. İlk düdüğe kadar heyecanlıydım, biraz rahat bir insanım. O maçtan sonra çok fazla heyecanlanmadım. Samsunspor maçı, Fenerbahçe maçına girdim, son Karagümrük maçı. Hepsi heyecan verici ve ayrı bir öneme sahip benim için. Çok farklı bir duygu. Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de çıktık, hayalimiz Trabzonspor ile beraber büyük derbi maçlarda oynamak. Kazanmak istiyorduk, ilk derbiyi kazanmak isterdim ama olmadı bir dahakine inşallah.’’ dedi.

Türkiye U19 Milli Takımı’nın formasını giyen Boşluk, sözlerini milli takıma değinerek şöyle tamamladı: ‘’Altyapıda da milli takımlara gittim. Genelde o süreleri talihsiz geçirdim. Şimdi ilk hedefim Ümit Milli. Sonra A Milli Takım derken oynamak istiyorum yani, sol bekte oynamak istiyorum. Beni oraya uygun görürlerse ben de o formayı giyersem tekrar geri vermek istemem.”