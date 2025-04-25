Trabzonspor’un gençleri Avrupa’da final oynayacak: Tarihi maçta büyük başarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’un gençleri Avrupa’da final oynayacak: Tarihi maçta büyük başarı

Trabzonspor U 19 takımı UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi bir başarı elde etti. Yarı finalde Salzburg’u 2-1 mağlup eden bordo mavililer bu turnuvada final oynayan ilk Türk takımı olacak.

Trabzonspor U 19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final mücadelesinde Salzburg ile karşılaştı. İsviçre’nin Nyon kentinde oynanan maçın ilk yarısında top çoğunlukla Salzburg’da kalırken Avusturya ekibi 39. Dakikada kazandığı penaltıdan yararlanamadı ve Oliver Lukic’in vuruşunda top yandan dışarı çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle devam etti.

Dengede geçen ilk yarının ardından ikinci yarının da 15 dakikalık bölümü dengeli bir oyunla devam etti. Maçın bitimine yarım saat kala atağa çıkmaya başlayan Trabzonspor golü 75. Dakikada buldu. Kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasının dışında kaleyi cepheden gören bir yerden şutu çeken Yiğit Kemal Turan’ın harika vuruşunda top ağlarla buluştu ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Trabzonspor’un golü sonrası maç hareketlenirken gol sevinci 10 dakika sürdü. Salzburg’un köşe vuruşunda Trabzonspor savunması topu uzaklaştıramadı ve karambolde Mellberg’in şutunda top ağlarla buluştu ve skor 1-1’e geldi.

Son dakikalarının büyük heyecanla geçtiği maçta bordo mavili gençler galibiyet golünü 89. Dakikada buldu. Boran Başkan’ın ceza sahası dışından yerden vurduğu şut ağlarla buluştu ve Trabzonspor 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Trabzonspor U 19 takımı tarihi maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Trabzonspor’un finaldeki rakibi AZ Alkmaar-Barcelona maçının galibi olacak.

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