Trabzonspor’un gençleri Avrupa’da final oynayacak: Tarihi maçta büyük başarı

Trabzonspor U 19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final mücadelesinde Salzburg ile karşılaştı. İsviçre’nin Nyon kentinde oynanan maçın ilk yarısında top çoğunlukla Salzburg’da kalırken Avusturya ekibi 39. Dakikada kazandığı penaltıdan yararlanamadı ve Oliver Lukic’in vuruşunda top yandan dışarı çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle devam etti.

Dengede geçen ilk yarının ardından ikinci yarının da 15 dakikalık bölümü dengeli bir oyunla devam etti. Maçın bitimine yarım saat kala atağa çıkmaya başlayan Trabzonspor golü 75. Dakikada buldu. Kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasının dışında kaleyi cepheden gören bir yerden şutu çeken Yiğit Kemal Turan’ın harika vuruşunda top ağlarla buluştu ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

GOOOOLLL!! YİĞİT KEMAL TURAN!! BU NASIL BİR VURUŞ! MÜKEMMEL BİR GOL!! ???? pic.twitter.com/3a4wNf7sKU — TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025

Trabzonspor’un golü sonrası maç hareketlenirken gol sevinci 10 dakika sürdü. Salzburg’un köşe vuruşunda Trabzonspor savunması topu uzaklaştıramadı ve karambolde Mellberg’in şutunda top ağlarla buluştu ve skor 1-1’e geldi.

Mellberg karambolde kalan topu ağlara gönderdi ve Salzburg beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/nehRGxTOMJ — TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025

Son dakikalarının büyük heyecanla geçtiği maçta bordo mavili gençler galibiyet golünü 89. Dakikada buldu. Boran Başkan’ın ceza sahası dışından yerden vurduğu şut ağlarla buluştu ve Trabzonspor 2-1 öne geçti.

GOOOOOLLL!! BORAN BAŞKAN!! İNANILMAZ BİR GOL DAHA! YENİDEN ÖNDEYİZ! ???? pic.twitter.com/zjrmvO4rmQ — TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Trabzonspor U 19 takımı tarihi maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Trabzonspor’un finaldeki rakibi AZ Alkmaar-Barcelona maçının galibi olacak.