Trabzonspor’un gençleri Avrupa’da tarih yazdı! Türk futbol tarihinde ilk kez oldu

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Trabzonspor’un gençleri Avrupa’da tarih yazdı! Türk futbol tarihinde ilk kez oldu

Trabzonspor’un genç oyuncuları Avrupa’da tarih yazdı. Bordo mavililer UEFA Gençlik Ligi’nde son 16 turuna adını yazdıran ilk Türk takımı oldu. Trabzonspor U19 takımının zaferi sonrası yapılan yorumlarda genç oyuncuların geçmişte Avrupa’da zaferler elde eden büyüklerinin izinden gittiğinin altı çizildi.

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda İtalya temsilcisi Juventus’u 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bordo-mavili ekip, bu sonuçla adını son 16 takım arasına yazdırarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Daha önce bu turnuvaya katılan Altınordu, Beşiktaş, Bursaspor ve Galatasaray bunu hiç başaramamıştı.

YİĞİT KEMAL TURAN’DAN TARİHİ GOL

Papara Park’ta oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda sahneye çıkan Yiğit Kemal Turan, 61. dakikada attığı golle Trabzonspor’a galibiyeti getirdi. Mücadele sonunda büyük bir sevinç yaşanırken, Trabzonspor'un tarihi başarısı futbolseverlerden tam not aldı.

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TÜRK FUTBOLU ADINA BİR İLK

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde son 16 turuna yükselen ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Son 16 turu maçları, 14 Şubat'ta İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından 4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.

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ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcıları da tribünden takip etti. Bordo-mavili ekip, bu tarihi başarının ardından gözünü bir üst tura çevirdi. Şimdi tüm dikkatler, Trabzonspor’un son 16'daki rakibini belirleyecek kura çekimine çevrildi.

Trabzonspor geçmişte Avrupa’da Inter, Barcelona ve Liverpool gibi dev takımları mağlup ederek büyük zaferlere imza atmıştı. Genç oyuncuların Juventus galibiyeti sonrası yapılan yorumlarda Avrupa’da zaferler yaşayan büyüklerin izinden gittiklerinin altı çizildi.

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