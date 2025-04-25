Trabzonspor’un gençleri tarih yazmak için sahaya çıkacak: İsviçre’de dev mücadele

UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, yarı final maçında Salzburg ile karşı karşıya gelecek.



Trabzonspor-Salzburg maçı İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan 860 koltuk kapasiteli Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak.



UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı 25 Nisan Cuma günü TSİ 15:00'te başlayacak. Tarihi müsabaka TRT Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.



Trabzonspor U19 takımı, rakibini elemesi durumunda finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



TRABZONSPOR'UN YARI FİNAL YOLU



UEFA Gençlik Ligi'nde harika bir sezon geçiren Trabzonspor U19 takımı, 2. eleme turunda Buducnost Podgorica'yı, 3. eleme turunda Sarajevo'yu, son 32 turunda Juventus'u, son 16 turunda Atalanta'yı ve çeyrek finalde Inter'i eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.



İlk kez 2013-2014 sezonunda düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'nde en başarılı takımlar ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşayan Barcelona ve Chelsea. Temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Salzburg ile bu sezonun yarı finalistlerinden AZ Alkmaar'ın da birer şampiyonlukları var. Temsilcimiz Trabzonspor ise organizasyonda yarı finale yükselen ilk Türk takımı unvanını elinde bulunduruyor.