Trabzonspor’un gençleri tarih yazmak istiyor: Kritik maç yarın

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’un gençleri tarih yazmak istiyor: Kritik maç yarın

UEFA Gençlik Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor U19 takımı Avrupa’da tarih yazmak istiyor. Son 16 turunda yarın Atalanta’yı konuk edecek bordo mavililer İtalyan ekibini mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

UEFA'nın altyapı takımları için Şampiyonlar Ligi formatında düzenlediği UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 Takımı, son 16 turunda Atalanta ile karşılaşacak.

Son oynadığı maçta İtalyan devi Juventus'u saf dışı bırakan bordo-mavili gençler, 5 Mart Çarşamba günü saat 14.00'da Papara Park'ta bir başka İtalya temsilcisi Atalanta karşı karşıya gelecek.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turu tek maç üzerinden oynanacak. 2. turda Buducnost'u 3-1 ve 5-2'lik skorlarla mağlup eden Trabzonspor, 3. turda Sarajevo ile eşleşti. Bosna'da oynanan maçta 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, rövanşı 6-1 kazandı. Son 32 turunda Juventus'u 1-0 deviren Trabzonspor, gözünü daha büyük hedeflere çevirdi.

Trabzonspor U19 Takımı, son 16 turunda Atalanta'yı elemesi halinde Çeyrek finalde Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi ile 1-2 Nisan tarihlerinde karşılaşacak.

Son Haberler
Adana’da eş zamanlı denetim! 106 kişi yakalandı
Adana’da eş zamanlı denetim! 106 kişi yakalandı
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı mısır fiyatlarını vurdu
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı mısır fiyatlarını vurdu
Manisa'da işçi taşıyan minibüsler çarpıştı: 19 yaralı
İşçi taşıyan minibüsler çarpıştı: 19 yaralı
Edip Akbayram’ın son röportajı ortaya çıktı: Toplumun melodik sesiyim
Edip Akbayram’ın son röportajı ortaya çıktı: Toplumun melodik sesiyim
Cübbeli, "Çakarlı" kızını "zekatını veriyoruz diye savunmuştu! Damadının hakkındaki vergi skandalı ortaya çıktı
Cübbeli, "Çakarlı" kızını "zekatını veriyoruz diye savunmuştu! Damadının hakkındaki vergi skandalı ortaya çıktı