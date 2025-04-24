Trabzonspor’un gençleri tarihi başarı için sahaya çıkacak

Kaynak: AA
Trabzonspor’un gençleri tarihi başarı için sahaya çıkacak

Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi yarı final mücadelesinde Salzburg ile karşılaşacak. Bordo mavili gençler rakibini mağlup ederek dev organizasyonda final oynayacak ilk Türk takımı olmak istiyor.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında yarın Avusturya’nın Salzburg takımıyla karşılaşacak.

Colovray Spor Merkezi’nde TSİ 15.00’te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN UEFA GENÇLİK LİGİ YOLU

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon’da ise 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı.

3. eleme turunda Bosna Hersek’in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1’lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Son Haberler
Eskişehir'de kaçak eşyalara baskın! Piyasa değeri 1 milyon lira...
Eskişehir'de kaçak eşyalara baskın! Piyasa değeri 1 milyon lira...
Arkadaşları can derdindeyken iştahı maşallah dedirtti
Arkadaşları can derdindeyken iştahı maşallah dedirtti
Denizli’de dolu felaketi: Cam horoz başından yaralandı
Denizli’de dolu felaketi: Cam horoz başından yaralandı
Devlet Bahçeli’nin yüzünü güldüren anket! Oran, beklentisinin çok üzerinde çıktı…
Devlet Bahçeli’nin yüzünü güldüren anket! Oran, beklentisinin çok üzerinde çıktı…
Depremin ardından korkutan tablo ortaya çıktı! Yıllardır mücadele veriyorlardı...
Depremin ardından korkutan tablo ortaya çıktı! Yıllardır mücadele veriyorlardı...