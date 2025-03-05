Trabzonspor'un gençlerinden tarihi başarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un gençlerinden tarihi başarı

UEFA Gençlik Ligi son 16 mücadelesinde Trabzonspor U19 takımı Atalanta’yı konuk etti. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçı penaltılar sonucunda bordo mavililer 5-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.

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Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.

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90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.

Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.

İşte Trabzonspor'u çeyrek finale taşıyan o penaltı:

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.

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