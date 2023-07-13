Trabzonspor'un golcüsü İspanya'da manşetlerde

Trabzonspor'un Uruguaylı Golcüsü Maxi Gomez'e İspanya'dan yeni bir talip çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'un golcüsü İspanya'da manşetlerde

Editör: Ufuk Cingöz

Yeniden La Liga'ya yükselen ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Granada 26 yaşındaki santrforu gündemine aldı.

İspanyol basını Maxi Gomez'in Celta Vigo ve Valencia deneyimleri nedeniyle ligi tanıdığı ve gelişime açık bir futbolcu olduğunu yazdı.

Ayrıca Trabzonspor'un mali olarak zor durumda olduğu ve bunun pazarlıklarda Granada'nın elini güçlendirdiği vurgulandı.

Maxi Gomez ile Granada'nın yanı sıra Deportivo Alaves ve Olympiakos gibi kulüpler de yakından takip ediyor.

Trabzonspor'a geçen sezon transfer olan Gomez, bordo mavili formayla 34 maça çıkıp 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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