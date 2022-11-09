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Umut Bozok'tan flaş Galatasaray itirafı

Trabzonspor forması giyen Umut Bozok, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 19:37
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Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok itirafta bulundu

Umut Bozok'tan flaş Galatasaray itirafı
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İşte 26 yaşındaki futbolcunun açıklamaları;
"Tabii ki bir forvet için ligin gol kralı olmak çok değerli bir şey. Öncelikle Kasımpaşa'ya ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim."

"Çalışmaya devam, inşallah bu sene de güzel şeyler olur. Çok gol atmak istiyorum. Zaten işim de bu."

"Benim hedeflerim tabii ki öncelikle Trabzonspor için gol atmak. Trabzonspor'un önemli bir ismi olmak istiyorum. Ve aynı anda Milli Takım'da da her zaman yer almak istiyorum."

"Onun için çok çalışıyorum. Konferans Ligi de bizim için yeni bir hedef. İnşallah güzel bir sezon olur bizim için."

GALATASARAY İTİRAFI 
"Galatasaray'dan gelen teklif?"

"Açık söyleyeceğim. Hemen ligden sonra Abdullah Hoca aradı beni. Çok sevindim. Trabzonspor'a gelme kararımda büyük etken oldu bu. Onun için çok hem hocaya hem de başkana çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi Trabzonspor için elimden geleni yapacağım."

GOL HEDEFİ 15
 "Gol sayısı vermeyi çok sevmiyorum ama hedefim 15 gol."

Umut Bozok, şimdiye kadar Trabzonspor'da 3 gol, 1 asiste imza attı. (Sabah)

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