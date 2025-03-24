Trabzonspor’un golcüsüne talip olduklarını resmen açıkladılar

Trabzonspor’a sezon başında gelen Draguş beklentilerin altında kaldı. Sakatlık sorunları ile boğuşan Rumen golcü bu sezon çıktığı 20 maçta 1083 dakika forma giydi. Draguş forma giydiği maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçmeyi hedefleyen 25 yaşındaki oyuncuya talip çıktı. Romanya ekiplerinden FCSB’nin sahibi Gigi Becali, Draguş’a talip olduklarını açıkladı. Becali, Rumen oyuncuya 2,5 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Becali, 25 yaşındaki golcü için “Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilecek kalitede bir oyuncu” ifadesini kullandı. Rumen oyuncunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.