Trabzonspor'un golcüsüne teklif geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un golcüsüne teklif geldi

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Danylo Sikan, Avrupa'dan transfer teklifi aldı.

Transfer döneminde son günlere yaklaşılırken, kulüpler çalışmalarını hızlandırdı.

Trabzonspor'un santrforu Danylo Sikan'a sürpriz bir teklif geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Belçika'nın Anderlecht takımı Sikan için resmi teklif yaptı.

Ukraynalı oyuncu, geçen sezon ara transfer döneminde Shaktar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Bordo mavili formayla 22 maçta görev alan Sikan, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İlk defa oldu! Dört büyükler çemberi tamamladıİlk defa oldu! Dört büyükler çemberi tamamladı

Andre Onana'nın Trabzonspor'u tercih etme nedeni ortaya çıktı!Andre Onana'nın Trabzonspor'u tercih etme nedeni ortaya çıktı!

Son Haberler
Doğru su içmek sağlığın anahtarı...
Doğru su içmek sağlığın anahtarı...
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Thiago Barcelona'ya dönüyor! Kariyerinde yeni bir sayfa açacak
Thiago Barcelona'ya dönüyor! Kariyerinde yeni bir sayfa açacak
Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti! Kasper Hjulmand kararını verdi
Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti! Kasper Hjulmand kararını verdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu