Trabzonspor'un golcüsüne teklif geldi

Transfer döneminde son günlere yaklaşılırken, kulüpler çalışmalarını hızlandırdı.

Trabzonspor'un santrforu Danylo Sikan'a sürpriz bir teklif geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Belçika'nın Anderlecht takımı Sikan için resmi teklif yaptı.

Ukraynalı oyuncu, geçen sezon ara transfer döneminde Shaktar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Bordo mavili formayla 22 maçta görev alan Sikan, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

