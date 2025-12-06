Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.

SAVIC YETİŞMEDİ, FOLCARELLI VE AUGUSTO KADRODA

Sakatlıkları bulunan oyunculardan kritik mücadeleye yetiştirmeye çalışılan Folcarelli ve Felipe Augusto kafileye dahil edildi.

GÖZTEPE MAÇINDA 4 EKSİK VAR

Kaptan Savic ise henüz sakatlığını tam olarak atlatamaması sebebiyle kamp kadrosunda yer almadı. Tecrübeli stoperle birlikte sakatlıkları bulunan Edin Visca ile Rayyan Baniya ve sarı kart cezalısı Christ Inao Oulai de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle:

Onana, O. Çevikkan, Ahmet, Pina, Arif, Mustafa, Serdar, Batagov, Taha Emre, Okay, Tim, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muci, O. Çakıroğlu, Cihan, Olaigbe, Augusto, Sikan, Onuachu