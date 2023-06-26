Trabzonspor 992 milyon TL harcayabilecek

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023/2024 Futbol Sezonu'nda Süper Lig takımlarının harcama yapabileceği limitlerini açıkladı.

TFF'nin açıkladığı rakamlara göre; Bordo Mavililer'in harcama limiti, 992 milyon 606 bin 654 TL olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

"Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2023 tarihli toplantısında 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takımları Harcama Limitleri şu şekilde hesaplanmıştır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının, EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere; T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere, kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Bu arada; sıralamanın, 2022-2023 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlendiği belirtilirken, bilindiği gibi Trabzonspor bu sezonu 6' ncı sırada tamamlamıştı.