Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu

Nenad Bjelica önderliğinde Trabzonspor, yeni sezona hazırlanıyor. Bordo Mavililer'in hazırlık maçı programı kesinleşti.

Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu

Slovenya’da yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Buna göre Bordo Mavililer, ilk maçını 8 Temmuz Cumartesi günü Hırvatistan ekiplerinden HNK Hajduk Split ile oynayacak. İkinci hazırlık maçında ise 15 Temmuz Cumartesi günü Macaristan temsilcisi MOL Fehervar ile karşılaşacak.

16 Temmuz Pazar günü Slovenya ekibi NK Celje, 25 Temmuz Salı günü Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, son hazırlık maçında ise 26 Temmuz Çarşamba günü Kranj’a karşı mücadele edecek.

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