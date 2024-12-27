Trabzonspor’un hedefinde Süper Lig’in golcüsü var

Trabzonspor, ara transferde Süper Lig’in golcülerinden birini radarına aldı. Bordo mavililer, Sivasspor’un golcüsü Rey Manaj’ı hedefine koydu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ısrarla istediği oyuncu için yönetimin kısa süre içinde harekete geçmesi bekleniyor.

Ara transfer döneminde hem kadroyu güçlendirmek hem de önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmayı hedefleyen Trabzonspor için Manaj transfer önemli bir yer tutuyor. Bordo mavililerde kiralık olarak oynayan Banza’nın önümüzdeki sezonda takımda olması beklenmiyor. Braga’nın golcü oyuncu için en az 15 milyon euroluk bonservis beklentisi bordo mavilileri önümüzdeki sezon için alternatif arayışlarına itti.

Geçen yıl Sivasspor forması ile 22 gol atan Manaj bu sezon sakatlık problemi nedeniyle 12 maçta forma giydi ve 4 gol attı.