''9 puanla gruptan çıkamadık'' Trabzonspor'da Abdullah Avcı üzgün

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan Ferencvaros galibiyetini değerlendirdi.



Avcı, "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyunu değerlendirecek olursak; ilk yarı itibarıyla en iştahlı, görkemli, oyun planına sadık kalan, pozisyon zenginliği, rakibe baskı, pozisyon vermeme, kaybettiği yerde bir daha alma... İlk yarıdan büyük keyif aldık. İkinci yarı itibarıyla daha dengeli bir oyun vardı. Kontrol bizim elimizdeydi. Rakibe 1 tane şut pozisyonu verdik ama daha fazla üretmemiz gerekiyordu. Bazen oyunda müdahalelerimiz oldu. Oyuncuların süreleri, sakatlanma riskleri... Umut ufak bir sakatlığı var diye süre almadı. İhtiyaç duyulsa risk alırdık. Daha farklı olabilirdi." dedi.

Deneyimli teknik adam, açıklamalarına, "Grup liderini tek yenen takımız. 9 puanla grupta 3. kaldık. Trabzonspor'un olduğu her yerde Avrupa'da kalmak vardır. Kısmet bu sefer böyle oldu." sözleriyle devam etti.



"Ülke puanına katkı sağlıyor takımlarımız. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diyen Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 100. maçına çıkmasının hatırlatılması üzerine, "Trabzonspor ailesine, Trabzonspor taraftarına, kulüp başkanına, yönetim kuruluna, çalışanlara, ekibime, oyuncularıma minnetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Harika duygular. Hep beraber harika duygular yaşıyoruz. Aslında 10 Kasım'da 2. senem doluyor ama dolu dolu 3 sezon. 3 kupa, organizasyonlar, saygı, sevgi, iletişim... Şükranlarımı sunuyorum. Çok mutluyum. Taraftar her zaman, her yerde bana, ekibime, kulübüme destek gösteriyor. İkinci şampiyonluk için taraftara ihtiyacım var. Onları pazar günü burada 'full' bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.



Deneyimli teknik adam, "Oyuncularıma söyledim. Futbol güzel oyundur, basit oyundur ama zorlukları vardır. Dışarıdan en ufak şeyi bile takip eden, kovalayan bir teknik ekip var. Dışarıdan takımı daha doğru dizayn etmeye çalıştım. Maç kazanmak önemliydi. İlk yarıdan çok keyif aldım. Son 20 dakika müdahale ettim. Kazanmak istiyoruz çünkü, her şeyi kazanmak istiyoruz." yorumunda bulundu.