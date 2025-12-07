Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yerleşti.

Kritik galibiyet bordo mavili camiada yüzleri güldürürken Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesi iki yıldız oyuncunun cezalı duruma düşmesi, konuk ekip adına günün tek olumsuz tarafı oldu.

Halihazırda önemli eksikleri bulunan Trabzonspor'da kart sınırdaki golcü oyuncu Paul Onuachu sarı kartla cezalı durumuna düştü. Ayrıca mücadelenin son dakikalarıına girilirken direkt kırmızı kartla oyundan atılan Wagner Pina da Beşiktaş maçı öncesi takımını yalnız bıraktı.

Trabzonspor'da ilk 11'in vazgeçilmez iki oyuncusunun cezalı duruma düşmesi Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesi teknik heyetin moralini bozdu.