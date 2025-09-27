Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı: Yeni transfer ilk maçına çıkıyor

Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet özlemi çeken Trabzonspor Fatih Karagümrük deplasmanında çıkış arıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.

Teknik Direktör Fatih Tekke, önceki takımından kalma 4 maçlık kart cezasını tamamlayan yeni transfer Christ Inao Oulai'ye ilk 11'de şans verdi. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu bordo mavili formayla ilk maçına çıkacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i şöyle:

Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Felipe, Olaigbe, Onuachu

Ev sahibi Fatih Karagümrük ise sahaya şu 11 ile çıkıyor:

Grbic, Atakan K, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Camacho, Esgaio, Gray