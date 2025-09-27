Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı: Yeni transfer ilk maçına çıkıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı: Yeni transfer ilk maçına çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet özlemi çeken Trabzonspor Fatih Karagümrük deplasmanında çıkış arıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.

Teknik Direktör Fatih Tekke, önceki takımından kalma 4 maçlık kart cezasını tamamlayan yeni transfer Christ Inao Oulai'ye ilk 11'de şans verdi. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu bordo mavili formayla ilk maçına çıkacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i şöyle:

Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Felipe, Olaigbe, Onuachu

Ev sahibi Fatih Karagümrük ise sahaya şu 11 ile çıkıyor:

Grbic, Atakan K, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Camacho, Esgaio, Gray

Son Haberler
Sabiha Gökçen'de gerginlik. Umre yolcuları ile Yahudi yolcular kavga etti
Sabiha Gökçen'de gerginlik. Umre yolcuları ile Yahudi yolcular kavga etti
Beşiktaş'ta şok gelişme: Antrenmanda sakatlandı!
Beşiktaş'ta şok gelişme: Antrenmanda sakatlandı!
İstanbul Bahçelievler'de patlama
İstanbul Bahçelievler'de patlama
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı
Ferdi'nin yüzü gülüyor! Chelsea zaferi
Ferdi'nin yüzü gülüyor! Chelsea zaferi