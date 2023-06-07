Trabzonspor'un ilk transferi Altınordu'dan

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini, sezonun son maçı oynandıktan bir gün sonra gerçekleştirdi. Bordo Mavililer’in kalesine genç bir transfer geldi.

Karadeniz ekibi, geleceğe yönelik 17 yaşındaki milli kaleciyi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, sezonun son maçından 3-1 mağlup ayrıldıktan sonra, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ligin bitimiyle ‘Fırtına’ ilk resmi transferini yaptı.

Trabzonspor, Altınordu'nun 1.90 boyunda 17 yaşındaki genç milli kalecisi Onuralp Çevikkan'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Bordo-Mavililer, İzmirli olan genç file bekçisi için ödenen bonservis ücretini KAP'a bildirilen raporda açıklayacağını belirtti.

Kulübüyle olan normal sözleşmesi önümüzdeki haziran ayı sonunda bitecek olan Altınordu altyapısında yetişen genç kaleci, bonservisiyle beraber yeni takımına katılacak. U17 Milli takımının yanı sıra U-14 ve U-16 kategorilerinde milli eldivenleri giyen Onuralp, Trabzonspor’a transfer olacağını duyunca çok heyecanlandığı öğrenildi.

Bir oğlak burcu olan Onuralp Çevikkan; U-17 Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç kaleci geleceğe yatırım olarak transfer edilirken, A Takıma transferi resmi olarak gerçekleşecek olan oyuncu da, Yunan Dimitris Kourbelis olacak.

Bu arada bir süre önce Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden sonra Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi ile birlikte; Denizlispor’un yanında Altınordu’nun beklenmedik bir şekilde küme düşen iki takımdan biri olması, İzmir ekibinin camiasında oldukça üzüntü yaratmıştı.