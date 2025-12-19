Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ligin ilk devresinde gösterdiği zirve yarışını sürdürmeyi planlayan Bordo Mavililer bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

YABANCI KONTENJANI SORUN YARATIYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporuyla belirlenen pozisyonlar için öncelikli transfer hedeflerini belirleyen Trabzonspor'da yabancı kontenjanı büyük bir sorun yaratıyor.

VISCA'NIN YERİNE NWAKAEME KAYIT EDİLECEK

Mevcut kadroda ayrılık yaşanmadan Trabzonspor şu an için yabancı transferi gerçekleştiremiyor. Bu nedenle bordo mavili ekibin ilk hamlesi, yaşadığı şansız sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Edin Visca'nın sözleşmesini askıya almak olacak.

Bu hamleyle birlikte kontenjanda açılacak 1 kişilik boşluk ise sezon başında aynı şekilde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya kayıt edilmeyen Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme ile doldurulacak.

ANTRENMANLARDA HAZIR GÖRÜNTÜ ÇİZİYOR

Sakatlığını atlatmasıyla beraber bir süredir takımla çalışan 36 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusunun antrenmanlarda hazır bir görüntü çizdiği gelen bilgiler arasında.

NWAKAEME SOL KANAT SORUNUNU ÇÖZECEK

Teknik heyet, sol kanatta Olaigbe'nin performans düşüklüğü nedeniyle Nwakaeme'nin geri dönüşünü kritik bir hamle olarak değerlendiriyor.

FATİH TEKKE SEZON SONUNA KADAR FAYDALANMAK İSTİYOR

Fatih Tekke, oyun planında önemli bir rol üstleneceğini düşündüğü Nwakaeme'den sezon sonuna kadar faydalanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR İLK TRANSFERİ 2 OCAK'TA RESMİYET KAZANACAK

Bu sebeple Trabzonspor, TFF'nin 2 Ocak olarak belirlediği transfer döneminin başlangıç tarihinde Anthony Nwakaeme'nin lisansını aktif hale getirerek ilk hamlesini gerçekleştirmiş olacak.