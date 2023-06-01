Trabzonspor’un ilk transferi Yunanistan’dan

Yaklaşık bir hafta kadar önce; haberini yenicaggazetesi.com.tr’de sizlerle paylaştığımız Yunan milli oyuncu Kourbelis, Trabzon yoluna hazırlanıyor!

Trabzonspor’un ilk transferi Yunanistan’dan

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen ve Bordo Mavililer’in istediği, ancak Panathinaikos’un bırakmadığı Dimitrios Kourbelis’in kulübüyle sözleşmesi bitti.
Takımı Panathinaikos’un 650 bin Euro’luk yeni kontrat teklif ettiği, ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzonspor’un teklifine çok daha sıcak baktığı ve ‘evet’ dediği öğrenildi.
Karadeniz ekibi, bugünden itibaren bonservisi elinde olan Kourbelis’e, 3 yıllık kontrat ve senelik 900 bin Euro garanti ücret sunarken, sözleşmede bazı bonusların da yer alacağı belirtildi.
Yunanistan Milli Takımı’ndan arkadaşları Bakasetas ve Siopis’in, Kourbelis transferinde kilit rol oynadığı vurgulanırken, Kourbelis’in ikna etme sürecinde Trabzonspor’un Yunan yıldızları Bakasetas ve Siopis’in de devreye girdiği bildirildi.
Trabzonspor’un kurmayları ise Kourbelis’le görüşme halinde olduklarını ve her şeyin olumlu ilerlediğini doğrularken, henüz kesin anlaşmaya yapılmadığı ama prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
Orta sahanın merkezinde ön libero olarak görev yapan Kourbelis, defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor ve stoperde de oynayabiliyor. 1.80 boyundaki Yunan futbolcu, kaptanlık pazubandını taktığı Panathinaikos’ta bu sezon tam 36 maçta forma giydi.
Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen Kourbelis, bu sezon Yeşil Beyazlı formayla 36 resmi maça çıktı. Deneyimli oyuncu takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Kourbelis'in kulübüyle olan sözleşmesi bugün sona ererken, transferin gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor, Panathinaikos'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Zaten saçma bir karşı teklif olarak görülen imza parası da vermeyecek. Özellikle Bordo Mavili camia ve taraftarlar, sadece bonservisi elinde olduğu için imza parası isteyen oyuncuların transferine, bütçe nedeniylede artık sıcak bakmıyor.
Trabzonspor’un geçen yılda yakından ilgilendiği Yunan oyuncu Kourbelis’e, yıllık olarak hemen hemen aynı sayılacak ücreti teklif etmişti.
Yunanistan basınında ki haberlere göre de; Bu oyuncunun Panathinaikos Athen ile yeniden anlaşma yapmak istemediği ve başka bir takıma transfer olmak istediği yazılmıştı.
Karadeniz ekibinin scout ekibi geçen sezondan beri takip ettiği yunan orta saha,
takımında bu sezon -21- numaralı formayı terletti.
Sağ ayaklı olan oyuncu, Yunanistan A Milli Takımı’nın da bugüne kadar 30 kez formasını giydi.

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