Trabzonspor’un iptal edilen golünde karar doğru mu? Eski hakemler açıkladı

Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor kendi sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Akdeniz temsilcisi, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sezon başından bu yana kötü gidişi durduramayan Trabzonspor ise deplasmanda kazanamamaya devam etti.

Karşılaşma sonrası bazı tartışmalı pozisyonlar dikkat çekti. Tartışmalı pozisyonlar arasında Trabzonspor’un faul nedeniyle iptal edilen golü ve Alanyaspor’a verilen penaltı yer aldı.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban pozisyonları yorumladı. Eski hakemlerin pozisyonlara ilişkin yorumları şöyle:

Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Burada iki şeye bakacağız. Cihan Çanak orta alanda bir faule maruz kaldı mı, ardından Makouta'ya penaltıyı gerektirecek bir müdahalede bulundu mu? Cihan topa doğru gelirken belli belirsiz bir temas var. Hakemin yeri çok iyi olduğu için bu kararına saygı duyuyorum. Penaltıda ise Makouta'nın düşüşünün hakemi yanılttığını düşünüyorum. Cihan'ın kramponu en fazla küçük bir küsüratla, yanak yanağa bir temasta bulunmuş olabilir. Ancak Makouta öyle bir düşüyor ki hakem de orada bir çelme olduğunu düşündü, yanıldı. Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakında ilgisi yok. VAR, temasın niteliği konusunda iletişime geçmeliydi ve bu penaltı iptal edilebilirdi.

Bahattin Duran: Cihan'a yapılan bir müdahale söz konusu değil, faul yok pozisyonda. Sonraki pozisyonda Cihan'ın yaptığı bir ihlal yok. Hakemin penaltı kararı çok yanlış. Burada VAR'ın bu pozisyona müdahale etmesi gerekiyordu.

Deniz Çoban: Benim için de penaltı değil pozisyon.

Trabzonspor'un faul nedeniyle iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemin düdük zamanlaması doğru. Top ağlara girdikten sonra hakem düdük çalıyor. Banza'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle düdük çalıyor. Banza'nın rakibine bir teması var ve rakibini itiyor. Alanyasporlu oyuncunun bu müdahaleyi çok abarttığını ve kendisini geriye doğru attığını düşünüyorum. Banza'nın bu itmesinin faul için yeterli olmadığını, Trabzonspor golünün nizami olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Yandan bir temas oldu ama etkili bir itme olmadı. Verilmesi gereken bir gol verilmemiş oldu. Pozisyonda faul göremedim, golün geçerli olması gerektiğini dşünüyorum.

Deniz Çoban: Aliti'nin Banza'nın müdahalesini çok abartarak düştüğü düşüncesindeyim. Futbolda bu kadar temas her zaman olur. Hakemin kararına saygı duymakla birlike, ben burada faul vermese ve gol kararını verse çok daha doğru olacağı fikrindeyim.