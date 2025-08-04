Trabzonspor'un istediği Tomas Rigo'dan transfer cevabı!

Çekya Ligi'nde Banik Ostrava forması giyen 23 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Tomas Rigo transfer Dukla Prag maçının ardından transfer söylentilerine cevap verdi.

TOMAS RIGO'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Takımının 1-0 geriye düştüğü maçta ceza sahası dışından attığı jeneriklik golle mağlubiyeti önleyen Tomas Rigo karşılaşma sonrası transfer olasılığının sorulması üzerine, "Transfer olup olmayacağımı bilmiyorum. Su anda bununla ilgili net bir şey söyleyemem ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bu formayla her maçın tadını çıkaracağım" dedi.

⚽ Tomáš Rigo a jeho vyrovnání? K tomu není moc co dodávat. ???? #chanceliga pic.twitter.com/BMIMOJ0ZdL — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 3, 2025

TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLAMIŞTI

Trabzonspor U21 Avrupa Şampiyonası'nda gözlemci ekibinin tavsiyesi üzerine transfer listesine aldığı Tomas Rigo için Marek Hamsik'in de önerisini alarak görüşmelere başlamıştı. Ancak bordo mavili yönetim henüz bu transferde istediği ilerlemeyi sağlayamadı.

BEŞİKTAŞ DA TALİP OLDU

Birçok Avrupa kulübünün yakından izlediği Rigo'ya Türkiye'den ayrıca Beşiktaş'ın da talip olduğu gelen bilgiler arasında.