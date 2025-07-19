Trabzonspor'un istediği yıldız isim veda etti, sosyal medya yıkıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un istediği yıldız isim veda etti, sosyal medya yıkıldı!

Trabzonspor'un transfer hedefindeki İspanyol yıldız Saul Niguez'in Sevilla'ya veda paylaşımına bordo mavili taraftarlar "Come to Trabzonspor" yağmuruna tuttu.

Trabzonspor'un yakından ilgilendiği Atletico Madrid forması giyen İspanyol yıldız Saul Niguez geçen sezon kiralık olarak oynadığı Sevilla'ya sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

TARAFTARLAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Saul transferini dört gözle bekleyen bordo mavili taraftarlar ise sosyal medyada örgütlenerek oyuncunun veda gönderisini "Come to Trabzonspor" yağmuruna tuttu.

saul-1.jpg

TRABZONSPOR SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİNİ BEKLİYOR

Son edinilen bilgilere göre; Trabzonspor tecrübeli orta saha oyuncusunun transferinde en ciddi aday konumunda.

Eğer Saul Atletico Madrid ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshedebilirse, Trabzonspor bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırabilir.

Son Haberler
Liverpool Hugo Ekitike transferinde sona yaklaştı: Rekor teklif!
Liverpool Hugo Ekitike transferinde sona yaklaştı: Rekor teklif!
Bu meyveyi üreten zengin oluyor! Talepler patladı
Bu meyveyi üreten zengin oluyor! Talepler patladı
Zelenskiy’den Rusya duyurusu! Putin'e tarihli teklif...
Zelenskiy’den Rusya duyurusu! Putin'e tarihli teklif...
Fenalaşan cip sürücüsü demir korkuluklara çarptı
Fenalaşan cip sürücüsü demir korkuluklara çarptı
Gençlerbirliği'ni uçuracak transfer! Başkan müjdeyi vermişti, Galatasaray'ın eski yıldızı dönüyor
Gençlerbirliği'ni uçuracak transfer! Başkan müjdeyi vermişti, Galatasaray'ın eski yıldızı dönüyor