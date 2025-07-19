Trabzonspor'un istediği yıldız isim veda etti, sosyal medya yıkıldı!

Trabzonspor'un yakından ilgilendiği Atletico Madrid forması giyen İspanyol yıldız Saul Niguez geçen sezon kiralık olarak oynadığı Sevilla'ya sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

TARAFTARLAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Saul transferini dört gözle bekleyen bordo mavili taraftarlar ise sosyal medyada örgütlenerek oyuncunun veda gönderisini "Come to Trabzonspor" yağmuruna tuttu.

TRABZONSPOR SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİNİ BEKLİYOR

Son edinilen bilgilere göre; Trabzonspor tecrübeli orta saha oyuncusunun transferinde en ciddi aday konumunda.

Eğer Saul Atletico Madrid ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshedebilirse, Trabzonspor bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırabilir.